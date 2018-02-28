وزير الامن : وزارة الامن لن تتجسس في الشؤون الخاصة للشعب

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، قال حجة الاسلام علوي ان النهوض بالمستوي الدفاعي والعسكري للجمهورية الاسلامية هو بهدف ردع الاعداء وطمأنة قلوب الشعب الايراني ومنحه الاستقرار والهدوء.

ودعا وزير الامن الي تجنيد كافة الطاقات لتعزيز الوحدة والانسجام بين افراد الشعب؛ محذرا من اثار الخلافات والنزاعات التي تفضي الي الفشل.

وفيما اشار الي حوادث الشغب خلال الشهر الماضي في البلاد، اكد حجة الاسلام علوي ان الوحدة بين مكونات الشعب الايراني تسببت في افشال هذه الاحداث ومخططات الاعداء.

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