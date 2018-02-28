ظريف يغادر بلغراد متوجها الي صوفيا

طهران/27 شباط/فبراير/إرنا- غادر وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' بلغراد مساء اليوم الثلاثاء، متوجها الي العاصمة البلغارية صوفيا.

وتأتي زيارة ظريف الي صوفيا في تتمة جولته الي منطقة البلقان وأوروبا الشرقية.
وتوجه وزير الخارجية أمس الاثنين، إلي أوروبا الشرقية وزار صربيا واجتمع الي كبار المسؤولين فيها قبل ان يغادرها الي بلغاريا في اطار جولته الي البلقان التي تشمل اربع دول وهي صربيا وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة.
ويرافق ظريف خلال هذه الجولة وفد سياسي رفيع ووفد اقتصادي يضم عددا من المؤسسات والمبدعين في مجال توفير فرص العمل الإقتصادية من القطاعات الخاصة والحكومية.
والتقي ظريف بعيد وصوله الي بلغراد رئيس الجمهورية الصربي 'الكسندر فوتيتش' ورئيسة الوزراء 'آنا برنا بيتش' والمساعد الأول لها 'ايفيتشا داتشيتش' ووزير خارجية هذا البلد ورئيسة البرلمان الصربي 'مايا غويكفيتش'.
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ظريف يغادر بلغراد متوجها الي صوفيا

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