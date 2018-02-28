لافروف: روسيا تعارض تغيير الاتفاق النووي

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، محاولات تغيير اتفاق إيران النووي بالخطيرة للغاية، مشددا علي ضرورة حل جميع المسائل المتعلقة بإيران عن طريق التوافق.

واشار إلي ضرورة تطبيق خطة عمل شاملة مترتبة علي اتفاق إيران النووي.

ودعا لافروف إلي حل قضايا متعلقة بايران علي أساس التوصل إلي التوافق وليس عن طريق 'الإنذار النهائي'.

واشار الي نشاطات مجموعة عمل بين الاتحاد الاوروبي واميركا بشان الاتفاق النووي وقال انه سيتلقي المعلومات المتعلقة حول تفاصيل هذا الموضوع من نظيره الفرنسي.

وردا علي سوال اكد لافروف ان الذين يريدون ان يتهمون ايران او يرغمها بان تتراجع عن مصالحها لايتصرفون بروية منصفة.

وقال انه لايمكن حرمان دول مثل ايران والسعودية من حقهما المشروع في العلاقات مع الخارج لكن العلاقات يجب ان تكون شفافة مضيفا ان روسيا تسعي لتحقيق هذا الامر تحاول وانها قدمت مقترحات كي تفاوض خمس دول عربية في المنطقة مع ايران وان يشارك اعضاء مجلس الامن والاتحاد الاوروبي في هذه العملية لاننا نعتقد بانه يمكن معالجة المشاكل من خلال التفاوض فقط.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي موقف باريس الداعي إلي التنفيذ التام لاتفاق إيران النووي وقال انه كما اعلن الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون فاننا نضمن تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة وندافع عن هذا الاتفاق الدولي مشيرا الي زيارته لايران يوم الاثنين المقبل.

انتهي**2018 ** 1837

