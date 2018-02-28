لاریجانی : تضحیات اللواء سلیمانی خلّفت آثارا استراتیجیة فی البلاد

لاریجانی وفی برقیة بعث بها الي الملتقي الوطنی الذی عقد الیوم الثلاثاء تحت شعار 'سلام ایها اللواء' بجامعة طهران لتكریم اللواء قاسم سلیمانی، اشاد بتضحیات وبطولات قائد فیلق القدس علي مر تاریخ الثورة الاسلامیة وخلال حرب الثمانی سنوات المفروضة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واردف قائلا، ان اللّواء سلیمانی ظهر علي الدوام فی الخط المقدم لساحات الدفاع عن الجمهوریة الاسلامیة والامام (الراحل) وقائد الثورة الاسلامیة؛ مؤكدا انه لا یمكن الالمام بكافة الجهود القیمة التی بذلها هذا القائد العسكری العظیم والتی خلدت نتائج استراتیجیة لحاضر البلاد ومستقبله.

وفی الختام تمني رئیس مجلس الشوري الاسلامی لقائد قوات فیلق القدس اللواء قاسم سلیمانی بمزید من التوفیقن كما احیا ذكري الشهداء الابرار للثورة الاسلامیة.

انتهي ** ح ع

