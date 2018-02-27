المعابر الحدودية بين إيران وأذربيجان مفتوحة علي مدار الساعة

وأضاف 'آيدين علي اف' اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين، انه تم الإتفاق بهذا الشأن وقدم الطرف الإيراني إقتراحاته حول نشاط المعابر الحدودية بين البلدين بصورة مستمرة علي مدار الساعة.

وأردف علي اف، ان اللجنة الدولية لجمارك جمهورية أذربيجان كذلك قدمت اقتراحاتها الي مجلس الوزراء ووزارة المالية الأذربيجانية في هذا المجال بما فيها زيادة عدد أفراد الطاقم في المعابر الحدودية.

كما أشار علي اف الي ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الحدودية والجمركية في هذا الصدد، مضيفا، انه 'مع نشاط المعابر الحدودية بين إيران وأذربيجان علي مدار الساعة سيتم إحتواء إزدحام المسافرين ووسائل النقل'.

يذكر، ان المعابر الحدودية المشتركة بين إيران وأذربيجان ناشطة حاليا في كل من مناطق استارا وبيلة سوار وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

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