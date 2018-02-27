روحاني يشيد بالتضحيات الخالدة للواء قاسم سليماني

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس روحاني الي الملتقي الوطني الذي عقد اليوم الثلاثاء بجامعة طهران تحت شعار 'سلام ايها اللواء' وذلك تكريما لتضحيات وجهود اللواء قاسم سليماني.

واكد رئيس الجمهورية في جانب من رسالته، علي ان قائد قوات فيلق القدس اللواء قاسم سليماني استطاع وبفضل العناية الالهية وايمانه الراسخ وطاعة الولي الفقيه ان يسطر انموذجا للنضال والتضحية خلال الحقبات الحساسة من تاريخ الثورة الاسلامية وبادر الي مناصرة المظلومين والدفاع عن اعراض المسلمين والمقدسات الاسلامية.

ونوه الرئيس روحاني في رسالته الي دور اللواء سليماني في الدفاع عن الشعبين العراقي والسوري و'قطع جذور شجرة داعش الخبيثة'؛ مؤكدا ان تلك الجهود شكلت خدمة عظمي لشعوب المنطقة.

وفي الختام سأل روحاني الباري تعالي لقائد قوات فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وجميع المضحين في سبيل الله بمزيد من السعادة والعزة والازدهار.

انتهي ** ح ع

