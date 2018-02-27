افتتاح اول معرض للاستثمار الاجنبي في محافظة مازندران

ساري/27شباط/فبراير- افتتح المعرض الاول للاستثمار الاجنبي اليوم الثلاثاء في مدينة ساري مركز محافظة مازندران 'شمالي ايران ' بمشاركة 47 شركة محلية واجنبية.

وقال مسوول تنظيم المعرض رضا منصوري في كلمة القاها اليوم الثلاثاء لدي افتتاحه ان 18 شركة اجنبية من روسيا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية آذربيجان وجورجيا تشارك في المعرض وان هذه الشركات تنشط في مجال مجال الطاقات المتجددة وشبكات السكك الحديدية وقطع غيار السيارات والنفايات.
وصرح ان 30 شركة محلية تشارك في المعرض الي جانب الشركات الاجنبية مضيفا ان الشركات المحلية الناشطة في مجال الصناعات البحرية والبتروكيمياويات والمشتقات النفطية تعرض حاليا فرصها الاستثمارية في المعرض الذي يستمر اعماله حتي 2 من شهر اذار /مارس القادم.
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افتتاح اول معرض للاستثمار الاجنبي في محافظة مازندران

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