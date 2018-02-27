تعاون فاو لتحویل إیران إلي منتج فول الصویا الرئیسی فی المنطقة

طهران / 27 شباط/فبرایر/إرنا- أقامت منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (الفاو) برنامجا للتدریب علي تسریع الوتیرة الإنتاجیة لفول الصویا فی البلاد ومساعدة إیران لتصبح أحد المنتجین الرئیسیین لهذه الحبوب فی المنطقة، جار حتي 2 آذار/مارس المقبل فی مدینة لوندرینا البرازیلیة.

وأضاف الممثل المؤقت لمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (الفاو) 'رائو ماتا' بهذا الشأن، خلال هذه الدورة التدریبیة یتباحث الخبراء حول الإرتقاء بالمعرفة لتوظیف التكنولوجیا فی المجالات التخصصیة.
وتابع، ان الخبراء الإیرانیین خلال هذه الدورة بامكانهم أن یتعرفوا علي تجارب نظرائهم البرازیلیین ولدیهم فرصة للتدریب فی مجال نقل المعرفة التقنیة.
وقال ماتیا ان المعرفة والتكنولوجیا التی تحوز علیهما المعاهد والمؤسسات البحثیة البرازیلیة خاصة مؤسسة دعم الأبحاث والتنمیة البرازیلیة (FAPED) وكذلك مركز أبحاث إنتاج الصویا (Embrapa) من شأنها ان تزید من معرفة ایران فی مجال انتاج فول الصویا وان تشجع الخبراء الإیرانیین علي اكتساب الخبرة فی مجال البحوث التطبیقیة التنمویة.
وقال إن منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (الفاو) نظمت برنامجا تدریبیا خاصا فی البرازیل للخبراء الزراعیین الإیرانیین المنتخبین بهدف الإرتقاء بالمعرفة الوطنیة وتعزیز قدرات البلد فی مجال إنتاج الحبوب الزیتیة.
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تعاون فاو لتحویل إیران إلي منتج فول الصویا الرئیسی فی المنطقة

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