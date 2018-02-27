وزير الخارجيه الفرنسي يزور طهران في شهرمارس

واضافت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء ان وزير الخارجية الفرنسي سيقوم خلال الزيارة بافتتاح معرض 'متحف لوفر في طهران – كنز مجموعات فرنسا الوطنيه' في المتحف الوطني الايراني بحضور رئيس المتحف الفرنسي جان لوك مارتينز في اليوم الخامس من شهر اذار/ مارس القادم.

وتاتي اقامة هذا المعرض نتيجة للتعاون الفريد بين متحف لوفر الفرنسي والمتحف الوطني الايراني وتشكل خطوة اخري في اطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعت بين متحف لوفر وموسسة التراث الثقافي الايرانية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني الي باريس في كانون الثاني/يناير عام 2016.

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