مؤسسة الطيران المدني الايرانية :

فريق متسلقي الجبال يتجه الي مرتفعات دنا بحثا عن الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

طهران / 27 شباط /فبراير/ ارنا – اعلن مدير عام مركز مراقبة العمليات الملاحية بمؤسسة الطيران المدني الايرانية 'محمد سعيد شرفي' انه رغم استمرار سوء الاحوال الجوية في مرتفعات جبال 'دنا' (جنوب غرب)، فإنه سيتجه فريق من متسلقي الجبال المحترفين غدا الاربعاء الي هذه المنطقة من اجل البحث عن الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة من طراز 'اي تي آر' التابعة لشركة 'آسمان' للطيران.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، قال شرفي ان فريق المتسلقين وعقب تلقيهم التدريبات اللّازمة لدي مؤسسة الطيران المدنية الايرانية يستعدون للبحث عن الصندوق الاسود واشلاء الضحايا؛ مستخدمين كافة الاجهزة اللازمة في هذا الخصوص.
واضاف المسؤول الملاحي الايراني، ان اليوم (الثلاثاء) وفي اطار العمليات المستمرة لهذا الشأن فقد حلّقت مروحيتان الي تلك المرتفعات لكنها عادت لسبب الاحوال الجوية السئية هناك.
يذكر ان طائرة ركاب ايرانية من طراز ATR تابعة لشركة اسمان للطيران، كانت متجهة صباح الاحد (19 فبراير الحالي) من طهران الي ياسوج (جنوب غرب) وعلي متنها 66 راكبا حيث سقطت عقب اعلان اختفائها عن الرادار وذلك بعد خمسين دقيقة من زمان اقلاع الطائرة؛ وبالتالي فقد سقطت هذه الطائرة في منطقة دنا الجبلية التي يصعب الوصول اليها.
وكانت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة قد اعلنت عقب وقوع هذا الحادث، عن مقتل 66 راكبا كانوا علي متن طائرتها المنكوبة.
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مرتفعات دنا

الصندوق الاسود

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فريق متسلقي الجبال يتجه الي مرتفعات دنا بحثا عن الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

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