فريق متسلقي الجبال يتجه الي مرتفعات دنا بحثا عن الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، قال شرفي ان فريق المتسلقين وعقب تلقيهم التدريبات اللّازمة لدي مؤسسة الطيران المدنية الايرانية يستعدون للبحث عن الصندوق الاسود واشلاء الضحايا؛ مستخدمين كافة الاجهزة اللازمة في هذا الخصوص.

واضاف المسؤول الملاحي الايراني، ان اليوم (الثلاثاء) وفي اطار العمليات المستمرة لهذا الشأن فقد حلّقت مروحيتان الي تلك المرتفعات لكنها عادت لسبب الاحوال الجوية السئية هناك.

يذكر ان طائرة ركاب ايرانية من طراز ATR تابعة لشركة اسمان للطيران، كانت متجهة صباح الاحد (19 فبراير الحالي) من طهران الي ياسوج (جنوب غرب) وعلي متنها 66 راكبا حيث سقطت عقب اعلان اختفائها عن الرادار وذلك بعد خمسين دقيقة من زمان اقلاع الطائرة؛ وبالتالي فقد سقطت هذه الطائرة في منطقة دنا الجبلية التي يصعب الوصول اليها.

وكانت شركة 'آسمان' للطيران المالكة للطائرة قد اعلنت عقب وقوع هذا الحادث، عن مقتل 66 راكبا كانوا علي متن طائرتها المنكوبة.

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