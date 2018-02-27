عصائب اهل الحق: واشنطن تخطط لاضعاف الجيش العراقي

وقال عضو المكتب السياسي للحركة،محمود الربيعي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ان 'اميركا تخطط لاستراتيجية بعيدة المدي بدأت منذ عام 2003، تهدف الي السيطرة علي مقدرات العراق العسكرية، وان كل ما يصدر عن الجانب الاميركي يأتي ضمن اطار تحقيق الاستراتيجية الهادفة لاضعاف الجيش العراقي وجعله غير قادر علي الدفاع عن نفسه' .

واشار الربيعي الي ان 'تلك الاستراتيجية تتضمن عدم تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة، ليكون بالتالي مرتبطاً بها ومنفذاً لاوامرها'، مؤكدا 'ان اميركا لم تعمل علي تسليح العراق بالطائرات والدبابات في بداية الحرب علي داعش الارهابي، بل سلمته السلاح في العام الاخير لمكافحة داعش' .

واضاف القيادي في حركة عصائب اهل الحق، 'كان من الممكن ان يحصل العراق علي منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية، الا ان اميركا منعت ذلك من اجل اتخاذ العراق ممراً لطائراتها والحفاظ علي امن اسرائيل وتنفيذ مخططاتها ضد الدول الاخري' .

وتعد حركة عصائب اهل الحق، احدي القوي السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة ضمن المقاومة الاسلامية وقوات الحشد الشعبي، وشاركت في مختلف المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي، خلال الاعوام الاربعة الاخيرة، وهي تعارض بشدة أي تواجد عسكري اميركي في العراق، وقد اوضحت ذلك من خلال بيانات وتصريحات رسمية لقياداتها السياسية والعسكرية، وكانت قد هددت مؤخرا بالتصدي للقوات الامريكية في حال لم تغادر البلاد .

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