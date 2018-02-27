ایران: مشكلة الیمن لا تحل عسكریا وبالقصف الجوی

وخلال اجتماع مجلس الامن الدولی الذی عقد الاثنین للبحث حول الاوضاع فی الیمن، استخدمت روسیا حق الفیتو ضد مشروع القرار البریطانی ومن ثم اقر المجلس مشروع القرار الروسی بالاجماع.

وقال خوشرو فی هذا الصدد، ان سلوك المندوبة الامیركیة فی منظمة الامم المتحدة یاتی للتغطیة علي الجرائم المرتكبة فی الیمن حالیا من قبل قوات التحالف الذی تتزعمه السعودیة.

واضاف، ان المزاعم المكررة والمسرحیات المملة لمناهضة ایران، انما تدعم المعتدین علي الیمن.

وتابع قائلا، ان ایران رفضت مرارا مزاعم امیركا القائلة بان ایران ترسل السلاح الي الیمن وتؤكد مرة اخري بان القصف الجوی المستمر بلا انقطاع منذ 3 اعوام علي الیمن قد خلق كارثة انسانیة وان الشعب الیمنی خاصة الاطفال والنساء الیوم یواجهون الخطر الكبیر المتمثل بالمرض والمجاعة والحرب.

وقال مندوب ایران فی الامم المتحدة، ان هذه الحرب المدمرة تجری باسلحة امیركیة وبریطانیة وادت من جانب السعودیة الي عدم الاستقرار وانعدام الامن.

واضاف خوشرو، ان مشكلة الیمن لا تحل عبر السبیل العسكری والقصف الجوی بل ان ایران تري انه یمكن البدء بعملیة سیاسیة لحل هذه المشكلة.

واضاف مندوب ایران الدائم فی الامم المتحدة، ان امیركا كانت تعتزم عبر استغلال فرصة تهدید مهمة فریق خبراء اللجنة الخاصة بالیمن، طرح اتهامات ضد ایران فی مشروع القرار هذا للتغطیة علي استمرار الحرب فی الیمن الا ان روسیا برفضها لمشروع القرار المقترح من جانب امیركا وبریطانیا قدمت فی الوقت ذاته مشروع قرار لتمدید مهمة فریق الخبراء (الخاص بالیمن).

انتهي ** 2342

