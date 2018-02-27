ظريف: ترامب يعرف الثمن الذي ينبغي عليه ان يدفعه لو مزق الاتفاق النووي

وخلال لقائه مساء الاثنين في بلغراد حشدا من ابناء الجالية الايرانية المقيمين في جمهورية صربيا، اكد ظريف بان الايرانيين وبمناي عن عقيدتهم وارائهم وتوجهاتهم انما قلوبهم تنبض لايران ويتخلون عن كل شيء من اجلها في الظروف الحساسة وقال، ان الشعب الايراني هو رمز استقلالنا وشموخنا.

واضاف، نحن جميعا مدينون للشعب الايراني، فهذا الشعب هو الذي جعل الجمهورية الاسلامية الايرانية قوية في المنطقة.

وتابع قائلا، اننا ورغم جميع النقائص والمشاكل نُعتَبر الدولة الاكثر امنا واستقرارا في المنطقة وعلينا ان نعلم كيف تمكنا من الوصول الي هذه المكانة من القوة والامن رغم كل هذا الحظر والظلم المفروض (من جانب الاستكبار) ضدنا علي مدي 40 عاما.

واضاف، يقولون اليوم في الغرب واميركا بان ايران اتسع نفوذها كثيرا في المنطقة، وهو في الواقع امر لم يتحقق سوي في ظل المقاومة والدعم من الشعب.

واكد ظريف باننا اليوم في موقع لسنا مضطرين معه كالبعض بان نتحمل شروط الاخرين، فالعظمة لها ثمنها ومشاقها.

وصرح ظريف بانه حتي اقسي اجراءات الحظر الاميركية لم تستطع اركاع شعبنا وفشلت سياسة فصل الشعب عن الحكم، كما تم من قبل هذا الشعب نفسه احباط اجراءات الحظر هذه التي قالوا عنها بان مشلة.

واضاف وزير الخارجية الايراني، ان الذي كان اولويته الاولي تمزيق الاتفاق النووي ويصفه بانه اسوأ اتفاق في تاريخ اميركا، لم يستطع لغاية الان ان يفعل ذلك بعد عام وشهرين (من تسلمه منصبه) ويعرف اي ثمن ينبغي عليه ان يدفعه.

انتهي ** 2342

