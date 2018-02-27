نحو 7 مليارات دولار عائدات تصدير النفط العراقي خلال كانون الثاني

وذكر تقرير وزارة النفط العراقية ان 'كمية الصادرات من النفط الخام للشهر الماضي بلغ 108 ملايين و190 ألفاً و68 برميلاً، بايرادات بلغت ستة مليارات و772 مليوناً و229 الف دولار'.

واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، 'ان الاحصائيات لم تسجل أي صادرات نفطية من حقول كركوك، علما ان معدل سعر بيع البرميل الواحد بلغ 62 دولاراً و 59 سنتا. مشيرا الي ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل احدي وثلاثين شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية.

من جانب اخر انطلقت صباح الاثنين في محافظة ميسان، فعاليات مؤتمر ميسان الدولي للطاقة والاعمار والاستثمار في دورته الخامسة، تحت شعار (نصرنا .. ثروتنا)، للفترة من السادس والعشرين من شهر شباط / فبراير الجاري، وحتي الاول من شهر اذار / مارس المقبل .

وقال مدير اعلام شركة نفط ميسان، في تصريحات صحفية، ان المعرض الذي بدأ اعماله هذا اليوم برعاية وزير النفط علي ارض شركة نفط ميسان، يعد حدثا مهما، وأصبح سنويا لجذب الشركات الاستثمارية من خلال طرح الفرص الموجودة في قطاع الاستثمار بمختلف الاختصاصات، مؤكدا، مشاركة اكثر من ستين شركة أجنبية وعربية ومحلية ستتنافس للحصول علي المشاريع الاستثمارية' .

واضاف المسؤول الاعلامي 'ان شركة نفط ميسان تعمل علي تشجيع جذب المستثمرين الأجانب الذين سيكون لهم الأثر الكبير في إنعاش الاقتصاد من خلال إقامة هكذا معارض دولية' .

وشهدت القطاع النفطي العراقي ازدهارا ملموسا خلال الاعوام القلائل الماضية، من حيث زيادة كميات النفط المصدرة، وتأهيل المنشات والمصافي الموجودة، واستحداث منشات ومصافي جديدة، الي جانب رفع مستوي انتاج الغاز السائل المصاحب لاستخراج النفط الخام، بحيث وصل الانتاج الوطني منه وبحسب برقية بعث بها وزير النفط العراقي جبار لعيبي الي رئيس الوزراء حيدر العبادي، اواخر شهر كانون الثاني / يناير الماضي الي 6125 الف طن باليوم الواحد .

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