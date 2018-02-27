خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي

ظريف: مجالات واسعة متوفرة لتطوير العلاقات بين ايران وصربيا

طهران / 27 شباط / فبراير /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان مجالات واسعة متوفرة للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وارمينيا، معتبرا ان من ضمنها تطوير العلاقات الشعبية والسياحية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع نظيره الصربي ايفيتسا داتشيتش في بلغراد اعرب ظريف عن ارتياحه لمرافقة وفد اقتصادي كبير له يضم المدراء التنفيذيين للشركات الايرانية الكبيرة ورؤساء غرف التجارة الايرانية.
واشار الي تنوع مجالات تطوير العلاقات الثنائية معربا عن امله في ان تشهد العلاقات الثنائية نموا لافتا كما في العامين الاخيرين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.
واوضح ان من هذه المجالات تطوير العلاقات الشعبية والسياحة وقال ان الغاء تاشيرات الدخول بين البلدين ساهم في توجه عدد كبير من الايرانيين الي صربيا وستشهد الايام المقبلة اقبالا اكبر علي هذه الزيارات واضاف انه من دواعي السرور ان نشهد زيارة الرعايا الصرب لايران.
واعتبر مجالات الطاقة والنقل والشحن والزراعة والتقنيات والتعاون الدفاعي بانها من مجالات التعاون بين ايران وصربيا والذي كان يشهد ازدهارا في عهد يوغسلافيا السابقة وقال نحن مسرورون للدعم من الحكومة الصربية لايران في اطار المنظمات الدولية ونري بان تسوية المشاكل الاقليمية والدولية رهن بالحوار واحترام القانون الدولي .
وقال انه سيسلم دعوة من الرئيس روحاني لنظيره الصربي لزيارة طهران وسيشارك في اجتماع اقتصادي حول مجالات تعاون القطاعات الخاصة للبلدين بمشاركة التجار ورجال الاعمال .
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ظريف: مجالات واسعة متوفرة لتطوير العلاقات بين ايران وصربيا

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