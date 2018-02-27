وزير الطاقة الايراني يشارك في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون مع ارمينيا

طهران / 27 شباط / فبراير /ارنا-
وصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان طهران مساء الاثنين الي العاصمة الارمينية يريفان للمشاركة في الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون المشتركة بين البلدين والذي يتراس الجانب الايراني فيها.

وافاد تقرير لوزارة الطاقة ان من محاور الاجتماع الذي يعقد اليوم الثلاثاء؛ الاسراع باكمال الخط الثالث لنقل الكربهاء بين ايران وارمينيا كمحور لممر الطاقة الرباعي 'شامل –جنوب' بين ايران وارمينيا وجورجيا وروسيا، وايجاد الارضية لتبادل الكهرباء والطاقة فصليا بين البلدين والمنطقة.
كما يبحث الاجتماع في مواضبع اخري منها مشاركة الشركات الايرانية في مشاريع محطات الطاقة الارمينية وموضوع البيئة في نهر ارس وتطوير التبادل التجاري والنقل بين ايران وارمينيا.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الطاقة الايراني خلال زيارته الي ارمينيا كلا من وزير البنية التحتية والمصادر الطبيعية آشوت مانوكيان ووزير البيئة آرزويك ميناسيان ووزير الخارجية ادوارد نعلبنديان ورئيس الوزراء كارن كارابتيان.
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اقتصاد

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ارمينيا

اجتماع اللجنة المشتركة

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وزير الطاقة الايراني يشارك في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون مع ارمينيا

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