ظريف: تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وبلغراد يعزز العلاقات التجارية

جاء ذلك خلال لقاء ظريف اليوم الاثنين مع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي ايفيتسا داتشيتش في العاصمة الصربية بلغراد المحطة الاولي لجولته علي عدد من دول منطقة البلقان وهي صربيا وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك.

واعرب ظريف خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارته صربيا مؤكدا عزم طهران علي تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والبرلمانية، مشيرا الي انه يحمل دعوة من الرئيس روحاني الي الرئيس الصربي لزيارة ايران .

ورحب وزير الخارجية الايراني بالغاء تاشيرات الدخول بين البلدين وقال ان تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين من شانه تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات بين شعبي البلدين بصورة لافتة.

واعتبر ظريف، قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمناجم والاتصالات والزراعة وسائر قطاعات البني التحتية، ارضية مناسبة للتعاون بين البلدين.

بدوره اعرب وزير الخارجية الصربي عن استعداد بلغراد لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقال ان وجود وفد من التجار الايرانيين برفقة وزير الخارجية بامكانه ان يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وصربيا.

وتباحث الجانبان حول التعاون الدفاعي والعلوم والتقنيات وكذلك المجالات الثقافية والفنية والجامعية، وكذلك بشان احدث التطورات الاقليمية والدولية.

انتهي ** 2342

