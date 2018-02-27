اقامة ملتقي الفرص الاستثمارية الايرانية في كوريا الجنوبية

و وصف السفير الايراني في سيول 'حسن طاهريان' خلال كلمته في الملتقي الذي شارك فيه جمع من المسؤولين وروساء الشركات الكورية الضخمة، وصف اجراءات ايران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بانها تصب في سياق تعزيز العلاقات التجارية (الايرانية) مع العالم.

ولفت طاهريان الي فرص ايران الواسعة جدا في مجال استقطاب الاستثمارات والشركات الاجنبية؛ مشيرا الي التاريخ المميز للعلاقات الاقتصادية بين ايران وكوريا الجنوبية وتعاون مصارف البلدين خاصة في مجال تخصيص خط ائتمان من جانب مصرف 'اكزيم' الكوري بقيمة 8 مليار يورو؛ داعيا الاطراف التجارية والاقتصادية في هذا البلد الي المشاركة في المشاريع الاستثمارية العملاقة في ايران اكثر من ذي قبل.

من جانبه، وصف الرئيس الكوري لغرفة التجارة المشتركة الايرانية - الكورية الجنوبية 'هون جون جي' في كلمة له ايضا خلال الملتقي، وصف ايران بانها دولة هامة وكبيرة في منطقة الشرق الاوسط؛ منوها الي ان الجمهورية الاسلامية تزخر بمحفزات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات.

انتهي**2018/ح ع **

