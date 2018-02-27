ايران حققت خلال العام الماضي نموا بنسبة 5 بالمئة في مجال الصادرات غيرالنفطية

واضاف مورودي اليوم الاثنين بمراسم تكريم المصدرين المتفوقين في محافظة البرز (وسط البلاد)، قائلا ان العام الايراني المقبل (الذي يبدا في 21آذار/مارس 2018) سيكون عاما في غاية الاهمية وان الحوافز في مجال الصادرات تعد من الامور التي تم انجازها حيث خصصت ميزانية جيدة في هذا المجال؛ مضيفا انه اذا تحقق هذا الامر فسيكون مستقبلا زاهرا بانتظار هذا القطاع.

وصرح المسؤول مستشار وزير الصناعة ان دعم تطوير الصادرات يشكل احد البرامج الرئيسية لدائرة تطوير التجارة الايرانية، مضيفا ان حجم صادرات البلاد من البتروكيمياويات والمعادن كان جيدا خلال العام الايراني الحالي وان منتجات الكافيار يشكل واحدة من خطط الصادرات الهامة المدرجة علي جدول الاعمال.

واكد مورودي علي ضرورة الاستثمار في القطاعات الاخري التنافسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الغذائية.

انتهي**2018/ح ع **

