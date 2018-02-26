مساعد وزير الرياضة : لا نعترف بدولة تسمي 'اسرائيل'

طهران / 26 شباط /فبراير/ارنا – قال مساعد وزير الرياضة والشباب الايراني 'محمد رضا داورزني'، ان ممثلي رياضة الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ امد بعيد لا يعترفون بدولة تسمي 'اسرائيل'؛ مصرحا في ذات السياق، ان المسؤولين المعنيين في البلاد سيعقدون اجتماعا لاتخاذ القرار بشأن حضور ايران في المسابقات الدولية والالعاب الاولمبية.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نوّه داورزني بالانجازات الرياضية للجمهورية الاسلامية الايرانية علي مدي 4 عقود من تاريخ الثورة، وقال ان ايران بلغت مستوي مرموقا عبر مشاركتها القوية في البطولات العالمية وبمختلف الافرع الرياضية ومنها الرياضات القتالية، ورفع الاثقال والمصارعة.
واردف مساعد وزير الرياضة الايراني، قائلا ان النساء الايرانيات اظهرن حضورا فاعلا مع رعاية المبادئ والاسس القانونية في مختلف المسابقات الدولية؛ مضيفا ان المرأة الايرانية تمكنت من احراز اول ميدالية في الالعاب الاولمبية خلال العام 2016.
وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق داورزني الي موضوع امتناع الرياضيين الايرانيين عن مواجهة ممثلي الكيان الصهيوني، وذلك في ضوء التحركات الاخيرة لهذا الكيان؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ومنذ اكثر من 30 عاما لم تعترف بممثلي الكيان الغاصب في مختلف الساحات الرياضية الدولية.
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لن نعترف بـ "اسرائيل"

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مساعد وزير الرياضة : لا نعترف بدولة تسمي

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