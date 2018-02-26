مساعد وزير الرياضة : لا نعترف بدولة تسمي 'اسرائيل'

وفي تصريح له اليوم الاثنين، نوّه داورزني بالانجازات الرياضية للجمهورية الاسلامية الايرانية علي مدي 4 عقود من تاريخ الثورة، وقال ان ايران بلغت مستوي مرموقا عبر مشاركتها القوية في البطولات العالمية وبمختلف الافرع الرياضية ومنها الرياضات القتالية، ورفع الاثقال والمصارعة.

واردف مساعد وزير الرياضة الايراني، قائلا ان النساء الايرانيات اظهرن حضورا فاعلا مع رعاية المبادئ والاسس القانونية في مختلف المسابقات الدولية؛ مضيفا ان المرأة الايرانية تمكنت من احراز اول ميدالية في الالعاب الاولمبية خلال العام 2016.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق داورزني الي موضوع امتناع الرياضيين الايرانيين عن مواجهة ممثلي الكيان الصهيوني، وذلك في ضوء التحركات الاخيرة لهذا الكيان؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ومنذ اكثر من 30 عاما لم تعترف بممثلي الكيان الغاصب في مختلف الساحات الرياضية الدولية.

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