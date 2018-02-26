السؤال الجديد للنواب من الرئيس روحاني يحال الي اللجنة الإقتصادية للبرلمان

طهران/26 شباط/فبراير/إرنا- أعلن المتحدث باسم اللجنة الإقتصادية لمجلس الشوري الإسلامي 'رحيم زارع' عن إحالة السؤال الجديد لحوالي 100 نائب من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 'حسن روحاني' حول القضايا الإقتصادية الي هذه اللجنة.

وأضاف زارع اليوم الإثنين، من جانب هيئة الرئاسة لمجلس الشوري الإسلامي ان موضوع رسالة نواب مجلس الشوري الإسلامي التي تضم سؤالهم من رئيس الجمهورية تمت إحالتها الي اللجنة الإقتصادية للبرلمان وان هذه الرسالة وقع عليها حوالي 100 نائب.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة الإقتصادية لمجلس الشوري الإسلامي، ان مشاكل سوق العملة الأجنبية وآثارها علي مختلف القطاعات الإقتصادية وموضوع تهريب السلع والعملة الصعبة واستمرار البطالة والركود الإقتصادي في البلاد تشكل محاور السؤال الثاني لنواب المجلس من رئيس الجمهورية.
وتابع زارع في هذا السياق، ان سبب إستمرار المقاطعات المصرفية بعد إبرام الإتفاق النووي علي الرغم من وفاء إيران بإلتزاماتها في إطار هذا الإتفاق يشكل موضوعا آخر تطرق إليه نواب البرلمان خلال رسالتهم الي رئيس الجمهورية.
وأشار زارع، الي ان اللجنة لإقتصادية للبرلمان بعثت رسالة الي الرئيس روحاني لكي يتم تقديم ممثلي رئيس الجمهورية الي مجلس الشوري الإسلامي لأجل عقد إجتماع مشترك بين البرلمان والحكومة بهدف دراسة السؤال الثاني للنواب من رئيس الجمهورية في غضون الأسبوع المقبل.
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سياسي

اللجنة الإقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي

حسن روحاني

الإتفاق النووي

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السؤال الجديد للنواب من الرئيس روحاني يحال الي اللجنة الإقتصادية للبرلمان

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