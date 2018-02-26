ظريف يصل الي بلغراد

بلغراد/26شباط/فبراير- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين علي راس وفد الي مطار نيكولا تسلا في العاصمة الصربية بلغراد.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال الزيارة التي تستغرق يومين عددا من كبار المسوولين الصربيين بمن فيهم الرئيس الكساندر ووجيج ووزير الخارجيه ايويتسا داجيج ورئيسه الوزراء آنا برنابيج وسيبحث معهم بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتهدف الزيارة الي تطوير العلاقات الثنائية بين ايران وجمهوريه صربيا في شتي المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة.
ويرافق وزير الخارجية خلال الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي يضم عددا من مدراء الشركات ومبدعي العمل في القطاعين الخاص والعام.
ويعتبر عقد اجتماع مشترك بين رجال الاعمال الايرانيين والصربيين من المواضع الاخري المدرجة علي جدول اعمال زيارة ظرف والوفد المرافق له لصربيا.
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ظريف يصل الي بلغراد

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