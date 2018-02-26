مساعد وزير الصناعة:

الكفاءات العلمية القيمة لايران وفرت الارضية لقفزة اقتصادية كبيرة

طهران/26شباط/ فبراير/ارنا- قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون التعليم والبحوث والتقنيات في اشارة الي انعقاد 'المؤتمر الوطني ال 20 للتعاون بين الحكومة و الجامعة و الصناعة من أجل التنمية الوطنية للاقتصاد المقاوم والإنتاج وفرص العمل' قال: يبدأ المؤتمر اعماله في زمن وفرت فيه الكفاءات العلمية القيمة لايران الارضية لقفزة اقتصادية كبيرة ركائزها العلوم المعرفية.

واضاف 'برات قباديان' خلال لقاء صحفي حول 'المؤتمر الوطني ال 20 للتعاون بين الحكومة و الجامعة و الصناعة من أجل التنمية الوطنية للاقتصاد المقاوم والإنتاج وفرص العمل' ان عقد هكذا مؤتمرات ياتي في اطار التعاون المشترك بين الحكومة والجامعات والقطاعات الصناعية من اجل الوصول الي التنمية الاقتصادية التي ركائزها العلوم المعرفية.
واوضح 'قباديان' انه في قضايا التنمية الاقتصادية وخاصة الاقتصاد المرتكز علي العلوم المعرفية فاننا في وضع جيد و ان عدد الجامعات والطلبة الدراسين فيها مقارنة مع باقي الدول ممتاز حيث يوجد تقريبا 2800 جامعة ومركز تعليمي يدرس فيه اكثر من خمسة ملايين طالب يعتبرون ثروة علمية قيمة لايران.
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اقتصاد

الكفاءات العلمية

العلوم المعرفية

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الكفاءات العلمية القيمة لايران وفرت الارضية لقفزة اقتصادية كبيرة

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