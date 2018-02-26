الكفاءات العلمية القيمة لايران وفرت الارضية لقفزة اقتصادية كبيرة

واضاف 'برات قباديان' خلال لقاء صحفي حول 'المؤتمر الوطني ال 20 للتعاون بين الحكومة و الجامعة و الصناعة من أجل التنمية الوطنية للاقتصاد المقاوم والإنتاج وفرص العمل' ان عقد هكذا مؤتمرات ياتي في اطار التعاون المشترك بين الحكومة والجامعات والقطاعات الصناعية من اجل الوصول الي التنمية الاقتصادية التي ركائزها العلوم المعرفية.

واوضح 'قباديان' انه في قضايا التنمية الاقتصادية وخاصة الاقتصاد المرتكز علي العلوم المعرفية فاننا في وضع جيد و ان عدد الجامعات والطلبة الدراسين فيها مقارنة مع باقي الدول ممتاز حيث يوجد تقريبا 2800 جامعة ومركز تعليمي يدرس فيه اكثر من خمسة ملايين طالب يعتبرون ثروة علمية قيمة لايران.

انتهي**م م** 1837

