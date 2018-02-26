اللجنة الاولمبیة الایرانیة ترحب باستضافة اندونیسیا للالعاب الاسیویة 2018

طهران / 26 شباط /فبرایر /ارنا – قال رئیس اللجنة الاولمبیة الوطنیة (الایرانیة) 'سید رضا صالحی امیری' ان اختیار دولة اندونیسیا الاسلامیة لاستضافة الالعاب الاسیویة 2018 یشكل انجازا قیما؛ مؤكدا ان اللجنة الاولمبیة الایرانیة ستدعم هذه الدولة المستضیفة.

وفی لقائه الیوم الاثنین السفیر الاندونیسی لدي الجمهوریة الاسلامیة 'اوكتاوینو علی مودین'، اعرب صالحی امیری عن امله بان یتمكن الجانبان من تحقیق تعاون جید فی المجالات الریاضیة ولاسیما العاب اسیا 2018؛ مبینا ان استضافة دولة اسلامیة لهذه الالعاب تشكّل خطوة قیمة.
وفیما نوه بالتعاون الحالی الذی وصفه بـ 'الجید' بین اللجنة الاولمبیة الوطنیة مع وزارة الریاضة والشباب والاتحادات الریاضة فی البلاد بهدف ایفاد وفد ریاضی مقتدر الي الالعاب الاسیویة 2018، تطلع صالحی امیری الي التعاون الشامل من جانب المسؤولین المعنیین فی اندونیسیا مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی هذا السیاق.
الي ذلك اعرب سفیر اندونیسیا خلال اللقاء الذی حضره كبار المسؤولین فی اللجنة الاولمبیة الوطنیة، اعرب عن توقعه بان الوفد الریاضی الایرانی سیحزر المیدالیات فی 18 حقل ریاضی.
ولفت علی مودین الي ان اندونیسیا شكلت منذ عدة اشهر لجنة خاصة لتوفیر الحمایة الامنیة لهذه الالعاب؛ نافیا وجود ای هاجس فی هذا الخصوص.
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ورزش

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الالعاب الاسیویة 2018

استضافة اندونیسیا

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اللجنة الاولمبیة الایرانیة ترحب باستضافة اندونیسیا للالعاب الاسیویة 2018

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