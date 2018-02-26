إحراز ايران المرتبة الاولي في المنطقة في مجال الصحة والعلاج

وأكّد شاهين آخوند زاده اليوم الاثنين خلال ملتقي الايرانيين المتخرجين من الجامعات الأجنبية في فروع الطب وفروع تأهيل الكوادر المساعدة علي متابعة المراحل العلاجية علي ضرورة أن تكون ايران الاولي في المنطقة في انتاج العلم والمعرفة والتقنية والإبداع معتبراً ذلك أمراً مؤكداً عليه من جانب سماحة قائد الثورة خاصة في التوزيع العادل للجانب الصحي علي مستوي البلاد مستدلاً بذلك علي تقديم المستشفيات الحكومية الايرانية أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين حالها حال مستشفيات القطاع الخاص.

كما أشاد آخوند زاده بتفوق ايران علي تركيا في الشأن العلمي خاصة الطب وبتخصيص الحكومة ومجلس الشوري الاسلامي ميزانية خاصة لمراكز الابحاث مشيراً إلي إحدي اولويات الوزارة المتمثلة في رفع مستوي الكفاءة العلمية ومتابعة شؤون الكوادر العاملة في نطاق الصحة والعلاج قائلاً: إنّ ايران قامت بتكميل 11 مختبراً دراسياً شاملاً وتأسيس 10 مختبرات جديدة لإسنادها وتمويل ضخم للمجلات الطبية لتنجح هذه المجلات في الحصول علي مكانة دولية.

وأعرب مساعد قسم الأبحاث والتقنية التابع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن سروره لاحراز ايران المرتبة السادسة عشرة علمياً علي الصعيد الدولي وتفوقها علي دول المنطقة.

إنتهي** ع ج** 1837

