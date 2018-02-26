إحراز ايران المرتبة الاولي في المنطقة في مجال الصحة والعلاج

كرج/26 شباط/فبراير- إرنا – أشاد مساعد قسم الأبحاث والتقنية التابع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بإقتراب ايران من التوزيع العادل للخدمات الصحية علي مستوي البلاد وقال: إنّ ايران أحرزت المرتبة الاولي في المنطقة في المجال الصحي والعلاجي.

وأكّد شاهين آخوند زاده اليوم الاثنين خلال ملتقي الايرانيين المتخرجين من الجامعات الأجنبية في فروع الطب وفروع تأهيل الكوادر المساعدة علي متابعة المراحل العلاجية علي ضرورة أن تكون ايران الاولي في المنطقة في انتاج العلم والمعرفة والتقنية والإبداع معتبراً ذلك أمراً مؤكداً عليه من جانب سماحة قائد الثورة خاصة في التوزيع العادل للجانب الصحي علي مستوي البلاد مستدلاً بذلك علي تقديم المستشفيات الحكومية الايرانية أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين حالها حال مستشفيات القطاع الخاص.
كما أشاد آخوند زاده بتفوق ايران علي تركيا في الشأن العلمي خاصة الطب وبتخصيص الحكومة ومجلس الشوري الاسلامي ميزانية خاصة لمراكز الابحاث مشيراً إلي إحدي اولويات الوزارة المتمثلة في رفع مستوي الكفاءة العلمية ومتابعة شؤون الكوادر العاملة في نطاق الصحة والعلاج قائلاً: إنّ ايران قامت بتكميل 11 مختبراً دراسياً شاملاً وتأسيس 10 مختبرات جديدة لإسنادها وتمويل ضخم للمجلات الطبية لتنجح هذه المجلات في الحصول علي مكانة دولية.
وأعرب مساعد قسم الأبحاث والتقنية التابع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن سروره لاحراز ايران المرتبة السادسة عشرة علمياً علي الصعيد الدولي وتفوقها علي دول المنطقة.
إنتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

علمي آموزشي

وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي

إحراز الرتبة لاولي طبياً

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إحراز ايران المرتبة الاولي في المنطقة في مجال الصحة والعلاج

معظم المشاهدات

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

الدفاع البرلمانية العراقية: أمريكا ليست وصية علي العراق كي تحذره من شراء منظومة روسية

الدفاع البرلمانية العراقية: أمريكا ليست وصية علي العراق كي تحذره من شراء منظومة روسية

كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في الانتخابات وتحذر من المخططات الامريكية في العراق

كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في الانتخابات وتحذر من المخططات الامريكية في العراق

اللواء باقری: القوي الأستكباریة تحاول فرض ثقافتها علي الشعوب

اللواء باقری: القوي الأستكباریة تحاول فرض ثقافتها علي الشعوب

ولايتي: اميركا والكيان الصهيوني يحاولان ضرب الوحدة بين ايران والعراق

خلال لقائه شيوخ العشائر العراقية؛

ولايتي: اميركا والكيان الصهيوني يحاولان ضرب الوحدة بين ايران والعراق

أحدث الأخبار

قاسمي : ايران ترفض قطعا العنف وإرتكاب المجازر في سوريا

خلال مؤتمره الصحفي؛

قاسمي : ايران ترفض قطعا العنف وإرتكاب المجازر في سوريا

معرض فنون المرأة القزوينية

معرض فنون المرأة القزوينية

معرض فنون المرأة القزوينية

معرض فنون المرأة القزوينية

يوم ممطر في بِرسبولیس

يوم ممطر في بِرسبولیس

يوم ممطر في بِرسبولیس

يوم ممطر في بِرسبولیس

موضوعات مرتبط