قاسمي: زيارة الرئيس روحاني الي نيودلهي.. نتيجة العلاقات الثنائية المتنامية مع الهند

وتابع قاسمي في تصريح للمراسلين اليوم الاثنين ، انه خلال هذه الزيارة تم التوقيع علي الكثير من الوثائق بين البلدين وتبلورت بينهما تفاهمات جيدة في شتي المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية، كما تم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الهندية بمجلس الشوري الإسلامي للمرة الأولي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، ان اعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية يتواجدون حاليا في الهند لإجراء بعض المحادثات مع نظرائهم الهنديين.

كما أكد قاسمي علي دور جمعيات الصداقة البرلمانية في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين قائلا، اننا نتوقع أن يتم تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية الهندية بعد عودة الوفد البرلماني الإيراني من الهند وأن يكون الجانبان علي تواصل وتبادل آراء بصورة منتظمة ومستمرة.

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