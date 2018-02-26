بروجردي : ايران لن تسمح بتلوث اقتصادها عبر الاموال المبيضة

وفي معرض الاشارة الي القرار بـ 'وقف تمديد ادراج اسم ايران ضمن قائمة FATF السوداء'، اكد بروجردي ان البرلمان الايراني اتخذ اجراءات كثيرة من اجل اظهار الشفافية المالية.

وتابع قائلا، ان مجلس الشوري الاسلامي سنّ من فترة طويلة قانون مكافحة تبييض الاموال؛ مضيفا كما اقر البرلمان قانون مكافحة تمويل الارهاب والتحاق ايران بالاتفاقية الدولية لمواجهة تامين المصادر المالية للارهاب.

وعزا رئيس اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية اسباب القرار بوقف تمديد ادراج اسم الجمهورية الاسلامية في القائمة السوداء، الي ان هؤلاء ادركوا بان ايران جادة للمضي قدما في هذا المسار.

واكد بروجردي علي ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ التحفظ قطعا ازاء اي موضوع دولي يتعارض والقوانين السائدة في البلاد.

وقال : نحن نؤمن باظهار الشفافية المالية ومكافحة العصابات الكبيرة الناشطة في تهريب المخدرات والتي تشكل دعامة للارهابيين ولن نسمح لهذه الجماعات ان تدخل الاموال الملوثة من خلال عمليات تبييض الاموال الي الدورة المالية في ايران والعالم.

انتهي ** ح ع

