انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية ونقل 4 اشخاص بحالة حرجة للمستشفي

طهران / 26 شباط / فبراير /ارنا-
نقل أربعة أشخاص إلي مستشفيات مدينة' ليستر' وسط إنجلترا، عقب الانفجار الذي وقع في متجر ومنزل، وجاء ذلك وفقا لممثلي المستشفيات في المدينة أمس الأحد 25 فبراير/شباط.

وحسب 'سبوتنيك' قال ممثلو ثلاث مؤسسات طبية في المدينة: يمكننا أن نؤكد علي أن أربعة مرضي من المنطقة التي وقع فيها الانفجار، (أي متضررين)، قد تم إرسالهم إلي المستشفي الملكي في حالة حرجة، وتوصي الشرطة الجميع بتجنب منطقة الانفجار.
وكان انفجار ضخم قد ضرب محلا تجاريا وشقة بمنطقة 'ليستر' بوسط إنجلترا، مساء الأحد، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية.
وأفادت شرطة ليستر، في تغريدة علي تويتر، بأن 'حادثا كبيرا وقع بطريق هينكلي'، مضيفة أن 'كافة فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث حاليا'، فيما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن 'محلا تجاريا في ليستر دمر تماما في انفجار ضخم'.
ونقلت صحيفة 'ميرور' البريطانية عن جهاز الإطفاء بالمنطقة أن فرق الإطفاء تم استدعاؤها 'للتعامل مع انهيار مبني'، ولم تتضح حتي الآن أسباب وقوع الحادث.
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انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية ونقل 4 اشخاص بحالة حرجة للمستشفي

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