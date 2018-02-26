السلة الايرانية تفوز علي نظيرتها العراقية بتصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم

وجرت هذه المباراة في الصالة المغلقة بمجمع 'ازادي' الرياضي بطهران ضمن منافسات الجولة الرابعة (الاياب) من تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين.

ورغم ان العراق تمكن من حسم الشوط الاول لمصلحته بنتيجة 21-22، الا ان ايران سيطرت علي اجواء المباراة في الاشواط الثلاثة اللاحقة وفازت فيها بنتائج 19-13 و24-10 و19-8 لتنتهي المباراة لمصلحتها 83-53.

وكان صمد نيكخواه بهرامي افضل مسجل للفريق الايراني بـ 16 نقطة.

وبهذا الفوز تصدرت ايران المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 3 انتصارات كانت علي قطر 65-39 في طهران وعلي كازاخستان 75-54 في آستانا وعلي العراق 83-53 في طهران وخسارة واحدة كانت امام العراق في اطار الجولة الاولي 74-66 في عمان بالاردن.

انتهي ** 2342

