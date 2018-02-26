هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب هرمزكان جنوب ایران

طهران / 26 شباط / فبرایر /ارنا-
ضربت هزة ارضیة بقوة 4.4 درجة علي مقیاس ریختر ضواحی بلدة تخت التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ایران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضیة وقعت فی الساعة 23:45:23 مساء الاحد بالتوقیت المحلی (20:15:23 مساء الاحد بتوقیت غرینتش).
واضاف، ان الهزة الارضیة كان مركزها عند التقاء خطی العرض الشمالی 27.57 والطول الشرقی 56.61 درجة وفی عمق 20 كم من سطح الارض.
ووقعت الهزة علي بعد 8 كم من بلدة تخت و 15 كم من بلدة قلعة قاضی و 41 كم من سركز و 53 كم من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان الواقعة جنوب ایران.
وكان المركز قد اعلن فی وقت سابق من مساء الاحد عن وقوع هزة ارضیة فی منطقة عسلویة التابعة لمحافظة بوشهر المجاورة لهرمزكان جنوب ایران فی الساعة 20:06:01 مساء الاحد بالتوقیت المحلی (16:36:01 عصر الاحد بتوقیت غرینتش)
ولم تصل ای تقاریر بوقوع خسائر جراء هاتین الهزتین الارضیتین.
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هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب هرمزكان جنوب ایران

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