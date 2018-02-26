صاروخ 'زلزال2' يدك تجمع جنود سعوديين في نجران

طهران / 26 شباط / فبراير /ارنا-
دك صاروخ زلزال2 الأحد اطلقه الجيش واللجان الشعبية اليمنية تجمعا للجنود السعوديين في نجران، كما استهدفت صلية صواريخ كاتيوشا تجمعا لهم في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من قذائف المدفعية علي تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران، فيما شن طيران العدوان غارة علي موقع الشرفة.
وفي جيزان أطلق الجيش واللجان الشعبية اليمنية صلية صواريخ كاتيوشا علي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر المخيل بقطاع العارضة.
كما تم إحراق طقم عسكري سعودي وسيارة نوع جيب في موقع بوجان بقذائف الآر بي جي.
جدير بالذكر أن الجيش واللجان استهدفوا في وقت سابق تجمعات للجنود السعوديين في رقابة نهوقة بصاروخ موجه وعدد من قذائف ال 'آر بي جي' ما أدي إلي احتراق الرقابة، كما تم قنص جنديين سعوديين في موقع الضبعة ومثلث العشة.
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سياسي

الجيش واللجان الشعبية اليمنية

زلزال 2

تجمع جنود سعوديين

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صاروخ `زلزال2` يدك تجمع جنود سعوديين في نجران

صاروخ 'زلزال2' يدك تجمع جنود سعوديين في نجران

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