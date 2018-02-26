الدفاع البرلمانية العراقية: أمريكا ليست وصية علي العراق كي تحذره من شراء منظومة روسية

بغداد / 26 شباط / فبراير / ارنا - استنكر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية ماجد الغراوي التحذير الامريكي للعراق في حال شرائه منظومة دفاع روسية، محملا وزارة الخارجية العراقية مسؤولية صمتها بالرد علي التدخلات المستمرة لواشنطن في السيادة العراقية .

وقال الغراوي في لقاء تلفزيوني، مساء الاحد، بثته قناة الفرات الفضائية: 'دائما المواقف الرسمية التي لها دور حكومي بالرد علي تجاوزات أي دولة خارجية يظهر من قبل وزارة خارجية البلد المتجاوز عليه' .
واضاف ان' الولايات المتحدة الامريكية تسعي دائما بالتدخل في السيادة العراقية بحجة مكافحة الارهاب وتنظيم داعش' .
واكد ان 'أمريكا ليست وصية علي العراق لكي تحذر العراق من شراء منظومة دفاع روسية' .
واشار الي انه 'يجب علي العراق ان ينفتح علي جميع دول العالم في عملية التسليح والتجهيز العراقي' .
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد حذرت العراق، الخميس الماضي، ودول أخري من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية .
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت في ردها علي سؤال عن احتمال اقتناء بغداد منظومات 'إس-400' الروسية للدفاع الجوي، ، أن الولايات المتحدة تتحادث مع دول من ضمنها العراق، لتشرح التبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا، وقالت أنها لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا حول منظومات 'إس-400' أم لا .
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الدفاع البرلمانية العراقية: أمريكا ليست وصية علي العراق كي تحذره من شراء منظومة روسية

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