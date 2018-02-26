استثمارات اجنبیة فی اكثر من 200 مشروع صناعی لدي سواحل مكران

وقال مقیمی فی تصریح له الیوم الاحد، ان قیمة العقود الاستثماریة الخاصة بمشاریع المرحلة ما بعد الاتفاق النووی فی شواطئ مكران تبلغ 841 ملیون دولار وبما یتیح فرص العمل لـ 2740 شخصا؛ وذلك من خلال التعاقد مباشرة مع مستثمرین اجانب من بلدان تركیا وجمهوریة اذریجان وایرلندا والیابان والعراق وافغانستان وكرواتیا والصین والمانیا وفرنسا وتركمانستان.

ولفت المسؤول الایرانی، الي الفرص والمحفّزات الاستثماریة المتوفرة لاستقطاب المستثمرین الاجانب فی منطقة مكران؛ مبینا ان المنطقة هذه تحتضن 9 مدن ومناطق صناعیة تزخر بالطاقات الانتاجیة فی مختلف المجالات بما فیها البتروكیمیاویة والفولاذ والالمنیوم والكرومیت وایضا صناعة السفن.

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