فی سیاق مشروع الاقتصاد المقاوم؛

استثمارات اجنبیة فی اكثر من 200 مشروع صناعی لدي سواحل مكران

طهران / 25 شباط /فبرایر/ ارنا – اعلن مساعد شؤون التخطیط لدي المؤسسة الوطنیة للصناعات الصغیرة والمدن الصناعیة 'فرشاد مقیمی' عن توقیع 204 عقود خاصة بمشاریع صناعیة داخل شواطئ مكران (جنوب شرق) مع مستثمرین اجانب؛ مبینا ان 47 مشروعا منها تحققت فی مرحلة مابعد الاتفاق النووی.

وقال مقیمی فی تصریح له الیوم الاحد، ان قیمة العقود الاستثماریة الخاصة بمشاریع المرحلة ما بعد الاتفاق النووی فی شواطئ مكران تبلغ 841 ملیون دولار وبما یتیح فرص العمل لـ 2740 شخصا؛ وذلك من خلال التعاقد مباشرة مع مستثمرین اجانب من بلدان تركیا وجمهوریة اذریجان وایرلندا والیابان والعراق وافغانستان وكرواتیا والصین والمانیا وفرنسا وتركمانستان.
ولفت المسؤول الایرانی، الي الفرص والمحفّزات الاستثماریة المتوفرة لاستقطاب المستثمرین الاجانب فی منطقة مكران؛ مبینا ان المنطقة هذه تحتضن 9 مدن ومناطق صناعیة تزخر بالطاقات الانتاجیة فی مختلف المجالات بما فیها البتروكیمیاویة والفولاذ والالمنیوم والكرومیت وایضا صناعة السفن.
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استثمارات اجنبیة فی اكثر من 200 مشروع صناعی لدي سواحل مكران

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