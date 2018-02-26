وزير العلوم يوكد ضرورة الاستفادة من الخبرات المشتركة في التعاون العلمي الدولي

واضاف غلامي خلال استقباله الامينة العامة لاتحاد الدول المطلة علي المحيط الهندي نومويكو نكو في مقر وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا بطهران ان ايران اتخذت خطوات جيدة جدا في اطار تطوير التكنولوجيا وايجاد الاقتصاد المبني علي التكنولوجيا خلال الاعوام الاخيرة مشيرا الي وجود نحو 200 مركز للتنمية والتطوير في الجامعات وسائر المراكز العلمية في البلاد.

واعرب عن رغبة ايران في اشراك خبراتها مع الدول الجارة خاصة الدول التي نقوم بنشاطات مشتركة معها في اطار منظمة تعاون او اتحاد.

واكد علي دعم المركز الاقليمي للعلوم ونقل التكنولوجيا (RCSTT) وقال اننا نستعد من جانبا كي نقدم المساعدة بشان قضايا المنطقة والاعمال المشتركة التي يتم اتخاذ القرار بشانها.

وقد تمت المصادقة علي فكرة تاسيس المركز الدولي للعلوم ونقل التكنولوجيا خلال اجتماع مجموعة اتحاد الدول المطلة علي المحيط الهندي حيث اتخذ من طهران مقرا له.

ويهدف المركز الي تعزيز التعاون العلمي والتقني بين اعضاء اتحاد الدول المطلة علي المحيط الهندي.

من جانبها اشارت نومويكو نكو خلال اللقاء الي التعاون العلمي والجامعي مع ايران وقال ان تعزيز العلوم والتكنولوجيا يسهم في التطور والتقدم المستديم الذي ينشد الي تحقيقه الاتحاد والمنطقة.

واضافت ان ايران والهند تعتبران بلدين حيويين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

انتهي**2018 ** 1837

