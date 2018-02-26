جامعة الإمام الخميني (قده) الدولية مجالا ملائما لتعزيز علاقات قزوين مع البلدان الأخري

وأضاف جوانمرد مساء اليوم الأحد خلال الإجتماع المشترك للملحقين التجاريين لأرمينيا وأفغانستان وتركيا والعراق مع التجار والمصدرين والمدراء الصناعيين بمحافظة قزوين أضاف، 'ان مهمة الملحقين التجاريين الإيرانيين صعبة جدا لأنهم يمتلكون معلومات محددة حول المنتجات والمحاصيل والسوق الخاصة بمحافظة أو بلد ما وفي نفس الوقت عليهم إقامة العلاقات بين الزبائن والمنتجين'.

وأضاف انه لطالما نفتقر الي وجود علاقة وثيقة بين التجار والمنتجين لن يتسني تطوير التجارة للبلاد.

وفي معرض إشارته الي ان وجود جامعة الإمام الخميني (قده) الدولية في طهران يشكل مجالا مناسبا لتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين مدينة قزوين ودول الجوار مؤكدا ضرورة توظيف الطاقات المتوفرة والطلاب الأجانب لهذه الجامعة في سبيل تعزيز الصادرات والتجارة لهذه المحافظة.

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