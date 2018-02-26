مدیر عام ارنا : الحوار الوطنی یضمن نجاة البلاد

جاء ذلك خلال اللّقاء الذی جمع الیوم الاحد مدیر عام 'ارنا' بمساعد وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة 'اسماعیل جبارزادة' فی مقر الوكالة بطهران.

ونوه هاشمی الي الاحداث الاخیرة فی البلاد؛ مبینا ان هذه الاحداث تؤكد اكثر من ذی قبل علي اننا بحاجة الي الحوار الوطنی داخل البلاد؛ مردفا بقوله ان الاعلان عن 'میثاق الحوار الوطنی' من جانب وزارة الداخلیة من شانه ان یشكل خطوة هامة فی هذا الاتجاه.

واكد علي استعداد ارنا بوصفها وكالة الانباء الرسمیة للحكومة، لبذل كافة الجهود فی سیاق التعریف بمیثاق الحوار الوطنی وتیسیر تنفیذه علي صعید البلاد.

وتابع قائلا، ان وكالة 'ارنا' بكافة افرعها ومراسلیها فی انحاء البلاد مستعدة لتقف الي جانب وزارة الداخلیة لتعكس جهود الحكومة وخدماتها علي الصعید الاعلامی.

من جانبه، اكد مساعد وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة فی هذا اللقاء، استعداد الوزارة لترسیخ مزید من التعاون مع وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.

وصرح جبارزادة، ان 'ارنا' بوصفها المصدر الاعلامی الرسمی للحكومة، قادرة علي القیام بدورها فی اعلام الرای العام عن اجراءات وزارة الداخلیة بمختلف المجالات.

انتهي ** ح ع** 1837

