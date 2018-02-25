بدء موتمر دولي لادارة الموارد الطبيعية باستضافة محافظة البرز

كرج/25شباط/فبراير- بدا الموتمر الدولي لادارة الموارد الطبيعية في البلدان النامية والاجتماع العالمي لقادة المستقبل في مجال البيئة باستضافة كلية برديس الزراعية والموارد الطبيعية التابعة لجامعة طهران الواقعة في كرج مركز محافظة البرز 'وسط'.

وقال رئيس كلية برديس الزراعية والموارد الطبيعية اليوم الاحد علي هامش افتتاح الموتمر في حديث لمراسل ارنا ان 39 شخصا من 39 دولة في العالم يشاركون في الموتمر الذي تستغرق اعماله ثلاثة ايام.
واضاف ان هذا الموتمر يهدف الي تعزيز النشاطات البيئية وحفظ الموارد الطبيعية من خلال استخدام آخر الانجازات العلمية.
واشار الي ان 340 مقالا من داخل البلاد و40 مقالا دوليا ارسلت الي الامانة العامة للموتمر حيث ان 40 مقالا من اجمالي هذه المقالات ستقدم في الموتمر.
وصرح ان حماية البيئة والتلوث البيئي ومكافحة التصحر وحماية الموارد المائية والغابات والثروة السمكية وهندسة صناعة الخشب والاوراق تشكل من اهم محاور الموتمر.
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بدء موتمر دولي لادارة الموارد الطبيعية باستضافة محافظة البرز

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