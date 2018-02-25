تقريظ قائد الثورة الإسلامية علي كتاب 'جندي الإمام الصغير'

وقد جاء نص التقريظ كالتالي:

بسمه تعالي

إن سيرة هذا الشاب الشجاع والواعي والصابر في معسكرات الأسر تعتبر واحدة من روائع الدفاع المقدس(الحرب العراقية المفروضة علي ايران 1980-1980)، إنها سيرة يافع في الثالثة عشرة من عمره جرب في البداية ساحة الحرب وبعدها ساحة المقاومة أمام عناصر البعث الدموي بروح كبيرة وخرج منهما موفقاً، إن القلب يحزن لمظلوميته لكنه يخفق لصبره وتحمله، إن آثار الخبث واللؤم التي تميزت بها العناصر البعثية ماثلة في كتابه أكثر من أي كتاب آخر، لكن هذا الكتاب يبقي عملاً قيماً من أعمال الدفاع المقدس والثورة وينبغي تكريمه.

من الجدير بضعفاء النفوس وعشاق الدنيا أن يطالعوا مثل هذه الكتابات الصادقة والبريئة لعل الله يشملهم برحمته.

انتهي ** ا ح ** 1837

