روحاني يهنئ بانتخاب رئيس جمهورية جنوب افريقيا الجديد

وبحسب الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في ايران، اليوم الاحد، فقد جاء نصّ برقية الرئيس روحاني الي نظيره الجنوب افريقي علي الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد ماتاملا سيريل رامافوزا

رئيس جمهورية جنوب افريقيا

اهنئكم من صميم القلب علي انتخابكم رئيسا للجمهورية في جنوب افريقيا.

واعرب عن املي بأن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة رئاستكم مزيدا من التقدم وبما يشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف الاصعدة الثنائية والدولية.

سائلا الباري تعالي لجنابكم بالتوفيق، وبالرفعة والشموخ لشعب جنوب افريقيا.

حسن روحاني

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

انتهي ** ح ع

