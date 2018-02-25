عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: جميع المعلومات المتعلقة بناقلة النفط سانجي في حوزتنا

بندر عباس /25 شباط / فبراير- إرنا – أعلن عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية هادي حق شناس إن جميع المعلومات المتعلقة بناقلة النفط سانجي في حوزتنا مشيراً إلي انتهاء إجتماعات الخبراء المتعلقة بدراسة الحادث.

وعلي هامش تفقده للمعرض الدولي الخامس للملاحة البحرية اليوم الأحد قال حق شناس: تقوم في الوقت الحاضر عدد من الروبوتات بدراسة حادث غرق ناقلة النفط سانجي.
واضاف إننا نسعي إلي تقديم تقرير كامل عن سبب وقوع الكارثة وذلك بعد عقد إجتماع أخير في الصين.
ولفت إلي ان ممثلي الدول الأربع المعنية بالحادث سوف يصلون الصين الأسبوع المقبل.
يشار الي ان ناقلة النفط الايرانية 'سانجي' المسجلة في بنما قد غرقت بعد اندلاع حريق فيها جراء اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الجنوبي الشرقي يوم 6 كانون الثاني / يناير الجاري ما أدي الي مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش) اثر الحريق الذي نشب فيها واستمر 8 ايام قبل غرقها.
وخلال عملية اطفاء الحريق تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثة من البحر وجثتين من سطح الناقلة، وتم تحديد هوياتهم لاحقا وهم من افراد الطاقم الايراني.
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عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: جميع المعلومات المتعلقة بناقلة النفط سانجي في حوزتنا

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