تطوير التعاون بين الصليب الأحمر مع الطب العدلي ضروري جدا

وأضافت 'فلورانس جيلت' خلال اجتماع ممثلي الطب العدلي للبلدان الإسلامية المنعقد في جامعة الزهراء عليها السلام في طهران ، ان الطب العدلي لديه تعاون جيدا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكثير من المجالات لتشخيص هوية الأشخاص ومساعدة المتضررين.

واعتبرت تشخيص هوية المفقودين جراء حرب العراق المفروضة ضد إيران وكذلك تشخيص هوية جثامين ضحايا حوادث كسقوط طائرة الركاب الذي وقع مؤخرا، من الإجراءات الهامة للطب العدلي.

كما أشارت فلورانس جيلت الي ضرورة تطوير التعاون بين الصليب الأحمر والطب العدلي مصرحة، ان الصليب الأحمر يتعاون مع الكثير من بلدان المنطقة عبر إقامة دورات تدريبية إقليمية، ويمكن تعزيز هذا التعاون عن طريق إيجاد شبكة شاملة.

وأضافت ان الطب العدلي لديه علاقة عريقة مع الصليب الأحمر في المجالات التدريبية والكشف عن هوية الجثث.

يذكر، ان الإجتماع الإقليمي لرؤساء الطب العدلي للبلدان الإسلامية الذي بدأت أعماله اليوم 25 شباط/فبراير في جامعة الزهراء (عليها السلام) يستمر حتي 27 من هذا الشهر.

ويواصل الإجتماع اعماله حاليا بحضور ممثلين من الجزائر وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا والعراق والأردن وكازاخستان ولبنان وليبيا وباكستان وفلسطين وسوريا وتركيا وتركمانستان.

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