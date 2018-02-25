لتطوير منطقة جابهار الحرة عبر التركيز علي صناعات البتروكيمياء والصلب

واشار كردي اليوم الاحد، الي تنفيذ عمليات اول محطة للطاقة في جابهار بواسطة شركة 'مبنا' الاستثمارية؛ مؤكدا حرص المسؤولين علي توفير فرص العمل في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل هذه المنطقة الحرة.

واشار في السياق، الي الفرص المتاحة في مجالات الثورة السمكية والصناعات البتروكيمياوية والصلب والصناعات ذات الصلة بالمحاصيل الزراعية؛ قائلا انها مدرجة علي سلم البرامج التنموية لمنطقة جابهار.

ولفت المسؤول الايراني الي وجود 26 مصنعا للمنتجات البتروكيمياوية والصلب في جابهار؛ معربا عن امله بتنامي فرص العمل بما يشمل 80 الف شخص في منطقة جابهار.

واكد كردي انه من ميّزات منطقة جابهار هي انها قادرة علي المنافسة مع 3 موانئ اقليمية؛ وهي ميناء غوادر شمالي بحر عمان وصحار ودقم جنوبي بحر عمان وذلك نظرا للقدرات والطاقات الكامنة التي تزخر بها هذه المنطقة الايرانية الحرة.

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