الخارجية الروسية: موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض التسوية في سوريا

موسكو - 25 شبا\ - فبراير - ارنا - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا ستعمل بشكل حازم علي منع محاولات تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا، وتقويض التسوية.

وجاء في بيان الخارجية: 'عبر اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي، نعتزم العمل بشكل حازم لمنع محاولات تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا أو المعادية لسوريا، وتقويض عملية التسوية السياسية.
كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعول علي 'قيام داعمي المجموعات المسلحة في الخارج لتنفيذ 'واجبهم المنزلي' ودفع من لهم عليهم تأثير نحو وقف النشاط القتالي من أجل الإيصال العاجل للقوافل الإنسانية...'.
كما أشادت الوزارة بالقرار الأممي الذي أدان أعمال القصف علي دمشق من قبل المسلحين.
وجاء في البيان: 'لأول مرة منذ سنوات عديدة تمكن مجلس الأمن الدولي من إدانة قصف دمشق، والذي تعرضت له التمثيلية الدبلوماسية الروسية مرارا، والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق ضرر كبير بالبني التحتية المدنية'.
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الخارجية الروسية: موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض التسوية في سوريا

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