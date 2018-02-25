رئيس شرطة طهران: مثيرو الشغب في شارع باسداران تم توجيههم من الخارج ومن قبل المواقع المعادية للنظام

طهران /25 شباط / فبراير- إرنا – أكد رئيس شرطة طهران الكبري العميد حسين رحيمي إن مثيري الشغب في شارع باسداران تم توجيههم من الخارج ومن قبل المواقع الإلكترونية المعادية للنظام.

وفي تصريح له علي هامش مجلس العزاء الذي أقيم علي أرواح شهداء شارع باسداران في طهران قال العميد رحيمي: إن مشاركة الجماهير في هذا المجلس لها مغزي خاص ويشير إلي تكريم الناس لهؤلاء الشهداء.
وفي معرض رده علي سؤال بشأن توقعاته حول تعاطي السلطة القضائية مع المجرمين قال العميد رحيمي: إن أسر الشهداء والشعب عموماً يطالبون السلطة القضائية بالتعامل بحزم مع هؤلاء الأشخاص وبدون تأخير.
وقال: نحن نطالب بانزال أقسي العقوبات بحق سائقي الباص والسيارة اللذين تسببا بهذا الحادث مشيراً إلي أن السلطة القضائية تتابع هذا الموضوع باهتمام كبير.
يذكر إن مجموعة من المجرمين قاموا الإثنين الماضي بإثارة الشغب والفوضي في شارع باسداران بطهران مما أسفر عن مقتل ثلاثة من الشرطة وأحد عناصر قوات التعبئة (البسيج).
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رئيس شرطة طهران: مثيرو الشغب في شارع باسداران تم توجيههم من الخارج ومن قبل المواقع المعادية للنظام

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