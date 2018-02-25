سكرتير لجنة تطوير سواحل مكران: سواحل مكران فرصة لمشاركة المستثمرين الإيرانيين والأجانب

وفي حوار مع إرنا اليوم الأحد قال تاج الدين: إن سواحل مكران تتمتع بمزايا خاصة علي صعيد النقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثروة السمكية والتي لا تقارن مع المناطق الأخري.

واكد علي ضرورة تقديم الإمكانيات التي تتمتع بها سواحل مكران للمستثمرين الإيرانيين والأجانب وقال: إن إقامة المنتدي الثاني للتعرف بفرص الإستثمار والتنمية المستديمة لسواحل مكران هي سلم أوليات لجنة تنمية سواحل مكران.

وأشار إلي إنه سوف تعقد خلال منتدي التعريف بفرص الإستثمار في سواحل مكران جلسات تخصصية في مجال النقل والثروة السمكية والسياحة والصناعات المعدنية والنفط والغاز والبروكيماويات إلي جانب توفير التمويل لتطوير هذه السواحل.

يذكر إن الخطة التنموية السادسة وضعت إهتماماً خاصة بسواحل مكران ومن هنا فإن منتدي تنمية سواحل مكران إنطلق في قاعة المنتديات في برج ميلاد بطهران وسوف يستمر حتي غد الإثنين.

ومن أهم ميزات هذه المنطقة هو مجاورتها المباشرة للمياه الدولية ولدول مثل باكستان وأفغانستان وكذلك مجاورتها غير المباشرة مع دول آسيا المركزية من خلال تركمنستان.

ويشكل ميناء جابهار أحد أهم الممرات الجنوبية للتجارة العالمية ويتمتع بمكانة مميزة علي صعيد التبادل التجاري بين إيران ومختلف أنحاء العالم نظراً لوجوده علي المياه الدولية.

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