أربعة مخيمات إغاثية تقام في منطقة سقوط طائرة الركاب

إصفهان/25 شباط/فبراير/إرنا- أعلن قائد اللواء 65 نوهد (للقوات الجوية-البحرية الخاصة ) لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العقيد 'سيروس أمان اللهي' عن إيفاد أربعة فرق إغاثية الي منطقة بادِنا التابعة لسميرُم (جنوبي إصفهان) لنقل جثامين ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب التي كانت متجهة من العاصمة طهران نحو ياسوج (جنوب غرب).

وأضاف أمان اللهي اليوم الأحد في تصريح لإرنا، انه تم إيفاد فرق تضم عددا من متسلقي الجبال وقوات الإغاثة لجمعية الهلال الأحمر واللواء 65 نوهد للجيش الإيراني بالقرب من موقع سقوط الطائرة حيث أقاموا المخيم الأول كما حددوا مكان إقامة المخيم الثاني.
وفي معرض إشارته الي عدم إستقرار حالة الطقس اليوم الأحد، صرح انه وفقا لتنبؤات الطقس، سيكون الطقس مستقرا يوم غد الإثنين لحوالي ساعتين وتم التخطيط لنصب المخيمات الثالثة والرابعة يوم غد فور الإعلان عن إستقرار الطقس.
وقال قائد اللواء 65 نوهد ان إحد برامج هذا اللواء هو تجهيز المخيمات وتوفير مكان مناسب لهبوط المروحيات بالقرب من مكان سقوط الطائرة.
وفي إشارة الي صعوبة الظروف الموجودة أكد علي بذلهم قصاري الجهود لإنجاز عمليات نقل جثامين ضحايا سقوط طائرة الركاب من دون أية خسائر.
وكانت قد سقطت الطائرة المذكورة من طراز 'إية تي آر -72' التابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد الماضي 18 شباط/فبراير في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرُم الواقعة جنوبي محافظة اصفهان (وسط) مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا علي متنها.
وبعد 48 ساعة من عمليات البحث، تم العثور علي حطام هذه الطائرة يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير علي مرتفعات جبل 'نُقُل' الذي يقع بين مدينتي سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) ودِنا التابعة لكهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب) وبعد ذلك بدأ البحث للعثور علي حطام الطائرة وصندوقها الأسود ونقل جثامين ركابها لكن الظروف الجوية السيئة خاصة منذ يوم الخميس الفائت ولحد الآن حالت دون إستمرار هذه العمليات.
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أربعة مخيمات إغاثية تقام في منطقة سقوط طائرة الركاب

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