اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

وفي تصريح ادلي به للصحفيين قال القنصل الايراني العام في اربيل مرتضي عبادي، ان رؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق يعقدون اجتماعات دورية بهدف دراسة القضايا المختلفة وتقييم حجم التقدم الحاصل في الامور المناطة ويتراس السفير الايراني الاجتماع عادة.

وعن القضايا المطروحة علي بساط البحث خلال الاجتماع قال، ان القضايا السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية خاصة العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد تتم دراساتها بصورة دقيقة ويجري البحث حول سبل تطوير هذه العلاقات.

واضاف، ان من القضايا الاخري التي جري البحث حولها هو بذل الجهود للاعتراف رسميا بالمنافذ والاسواق الحدودية الايرانية مع العراق خاصة قاسم رش وكيلة واشكان وسيران بند وهلال آباد وسيف ومله خور وشوشمي وشيخ صلة وتيلة كو من قبل بغداد لذا فاننا نامل بان ينظر العراق بايجابية الي اهمية المنافذ الحدودية في تقوية اقتصاد الاسر القاطنة في الحدود للطرفين.

وحضر الاجتماع ايضا مساعد وزير الخارجية مدير عام شؤون الخليج الفارسي في الخارجية الايرانية محمد فرازمند ومساعد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق قباد طالباني.

وفي ختام الاجتماع حضر الوفد الايراني برئاسة السفير مسجدي الي منزل الرئيس العراقي الفقيد جلال طالباني واجروا لقاء ومحادثات مع عقيلته وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني هيرو ابراهيم احمد، ومن ثم زار الوفد مثوي جلال طالباني وقرأوا الفاتحة علي روحه.

انتهي ** 2342

