كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في الانتخابات وتحذر من المخططات الامريكية في العراق

وقالت الكتائب في بيان لها تلقت (ارنا) نسخة منه (السبت)، إنه 'بعد أن اجتاز شعبنا العراقي العزيز، مرحلة المواجهة مع عصابات داعش الاجرامية، والتي تكللت بالانتصار الكبير، الذي تحقق ببركة وجود العلماء الواعين، حصون الاسلام، وبالخصوص السيدين الحسينيين العليين، وبدماء الشهداء وصبر أهاليهم، وبتضافر جهود فصائل المقاومة والحشد الشعبي وقواتنا الأمنية، علي قوي الظلام والشر التي خططت لتدمير العراق وتقسيمه، وتفكيك أواصره الإجتماعية والجغرافية والسياسية والثقافية' .

واضافت 'بات من الضروري، علي جميع القوي الوطنية الشريفة، بجميع مكوناتها، التعامل مع معطيات هذه المرحلة، بعقلية تختلف عما سبقها، فلن نرضي بعد كل هذه التضحيات الكبيرة، التي قدمها شعبنا الأبي، أن نعود للقبول بواقع سياسي، يصادر إرادة الشعب، ويفرض عليه الرضوخ، الي إرادات قوي سياسية فاسدة ومتآمرة، أو الاستسلام الي ما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه، والتي تصر علي العودة لاحتلال العراق، والهيمنة علي سيادته، ومقدراته وثرواته، ومصادرة قراره السياسي، بالإبقاء علي قواتها العسكرية، التي تواجدت خلسة، مستغلة ظروف المواجهة مع عصابات داعش' .

ولفتت كتائب حزب الله في بيانها الي أن 'تحديات ما بعد مرحلة داعش كبيرة ومعقدة، علي مستوي بناء دولة المؤسسات، وتشكيل نظام سياسي وطني، يتولي المحافظة علي العزة والكرامة، التي تحققت نتيجة التضحيات الجسام، وكذا تثبيت الامن والاستقرار، وإعادة الإعمار، وتسوية المشاكل الإجتماعية، وتحقيق العدالة، واستغلال الثروات، وتقديم الخدمات بإخلاص' .

واكدت “نحن في المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، إذ نؤكد قرارنا ،الذي اتخذناه منذ البدء، بعدم مشاركتنا أو أي من كوادرنا في الانتخابات القادمة كمرشحين، فإننا نهيب بأبناء شعبنا العزيز، أن يكونوا بمستوي المسؤولية، الملقاة علي عاتقهم، بالحفاظ علي وحدتهم وسيادتهم، ونحثهم علي المشاركة الفاعلة والواسعة، في هذا الاستحقاق الانتخابي، ونؤكد دعمنا ومساندتنا، لترشيح وإختيار من يتصفون بالوطنية، والنزاهة والكفاءة والتضحية، والإستعداد لخدمة أبناء شعبهم، ممن كانت لهم مواقف شجاعة ومبدئية، ضد عصابات داعش، ومن المقاومين لمشاريع الإحتلال والهيمنة الأمريكية وأذنابها، ليكون هذا الإختيار الصائب، مقدمة لإجراء التغيير الحاسم، في المنظومة السياسية، ولقطع الطريق علي قوي الفساد المرتبطة بهذه المشاريع' .

واشار البيان الي أن 'سنوات المواجهة مع عصابات داعش كشفت زيف الادعاءات الأمريكية، وفضحت مخططاتها، الرامية لإعادة إحتلال العراق والمنطقة، والسيطرة علي ثرواتنا وسيادتنا، وتفكيك مجتمعاتنا، ونشر التحلل الاخلاقي والثقافات الهدامة، ومعاداة ديننا وعقيدتنا الإسلامية الحنيفة' .

وشدد علي أن 'كتائب حزب الله ستحافظ علي جهوزيتها، واستعدادها للدفاع عن العراق، أرضا وشعبا ومقدسات، ولتأصيل الثقافة الإسلامية المتجذرة، والوقوف بوجه الغزو الثقافي، والتضليل الفكري، والتصدي لجميع المخططات، التي تحاول الهيمنة علي شعبنا، وتمزيق نسيجه الإجتماعي، وتضييع مستقبل أجياله، وروح التعايش بين مكوناته' .

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