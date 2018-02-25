مجلس صیانة الدستور یتدارس الیوم مشروع میزانیة البلاد

طهران / 25 شباط / فبرایر /ارنا-
یتدارس مجلس صیانة الدستور فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی اجتماع استثنائی الیوم الاحد مشروع میزانیة البلاد للعام الایرانی القادم (یبدا فی 21 اذار/مارس).

وكتب المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور فی صفحته علي موقع التواصل الاجتماع 'تلغرام' مساء السبت، سیعقد مجلس صیانة الدستور غدا (الیوم) الاحد اجتماعا لدراسة مشروع میزانیة البلاد للعام (الایرانی) 1397 ه.ش (یبدا فی 21 اذار /مارس).
واضاف فی الاشارة الي انعقاد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس صیانة الدستور الیوم الاحد، انه سیتم الاعلان لاحقا عن تقریر الاجتماع.
وكان رئیس الجمهوریة حسن روحانی قد قدم مشروع المیزانیة للعام الایرانی القادم لمجلس الشوري الاسلامی الذی قام بدراسته فی اطار 20 اجتماعا حیث انهي دراسته له وصادق علیه یوم الخمیس الماضی ومن ثم رفعه الي مجلس صیانة الدستور للمصادقة النهائیة علیه.
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مجلس صیانة الدستور یتدارس الیوم مشروع میزانیة البلاد

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