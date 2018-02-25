هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب قصرشیرین

قصر شیرین / 24 شباط / فبرایر / ارنا – ضربت هزة ارضیة بقوة 4.4 درجات علي مقیاس ریختر مساء الیوم السبت المنطقة الحدودیة لبلدة سومار التابعة لمدینة قصرشیرین بمحافظة كرمانشاه (غرب).

وبحسب مؤسسة الجیوفیزیاء التابعة لجامعة طهران فإن مركز الهزة الارضیة هذه حدد فی العراق وعلي بعد 67 كم من سومار، و86 كم من قصر شیرین؛ وزمن وقوعها عند الساعة السابعة و56 دقیقة و34 ثانیة من مساء الیوم السبت.
وفی تصریح لمراسل 'ارنا'، قال مساعد الشؤون السیاسیة والاجتماعیة لحاكم مدینة قصرشیرین 'نعمت الله نازبروردة' انه لم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع اضرار مادیة او بشریة جراء هذه الهزة الارضیة.
واكد نازبروردة ان فرق تقییم الاضرار الي جانب الاجهزة التابعة لمؤسسة الطوارئ والانقاذ متواجدة حالیا فی الموقع للقیام بمهامها فی حال وقوع ای حادث محتمل.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اجتماعی

هزة ارضیة

قصرشیرین

سومار

بقوة 4

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هزة ارضیة بقوة 4.4 ریختر تضرب قصرشیرین

معظم المشاهدات

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

اجتماع لرؤساء الممثليات الدبلوماسية الايرانية في العراق

خطوات مهمة في سبيل التفاهمات بين بغداد وأربيل

القنصل الإيراني في السليمانية:

خطوات مهمة في سبيل التفاهمات بين بغداد وأربيل

وزیر الخارجیة: بعض دول المنطقة وضعت استقلالها رهنا لشراء الأمن

وزیر الخارجیة: بعض دول المنطقة وضعت استقلالها رهنا لشراء الأمن

ظريف : علي الامريكيين الاسراع بالعمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي

ظريف : علي الامريكيين الاسراع بالعمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي

برلماني ايراني: اعمال الشغب في شارع باسداران كانت موجهة من الخارج

برلماني ايراني: اعمال الشغب في شارع باسداران كانت موجهة من الخارج

أحدث الأخبار

اللواء باقري: القوي الأستكبارية تحاول فرض ثقافتها علي الشعوب

اللواء باقري: القوي الأستكبارية تحاول فرض ثقافتها علي الشعوب

تصدير منتجات بتروكيماوية بقيمة 220 مليون دولار من مدينة مهاباد

تصدير منتجات بتروكيماوية بقيمة 220 مليون دولار من مدينة مهاباد

الرئيس روحاني يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني

الرئيس روحاني يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني

أكاديمية اللغة الأردية تعلن استعدادها لتعزيزالتعاون الثقافي مع ايران

أكاديمية اللغة الأردية تعلن استعدادها لتعزيزالتعاون الثقافي مع ايران

مجلس الأمن يتبني بالإجماع قراراً يدعو إلي وقف الأعمال القتالية في سورية

مجلس الأمن يتبني بالإجماع قراراً يدعو إلي وقف الأعمال القتالية في سورية

موضوعات مرتبط